"الشيوخ الأمريكي" يسمح بجلسات استماع افتراضية لتأكيد تعيين قاضية المحكمة العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلن السناتور ليندسي جراهام، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه سيسمح بحضور افتراضي للجلسات المقبلة لتأكيد تعيين القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.

وقال "جراهام"، يوم الجمعة "أي عضو في مجلس الشيوخ يريد المشاركة افتراضيا سيسمح له القيام بذلك"، وأصر على أن الجلسات ستبدأ يوم 12 أكتوبر الجاري كما كان مخططًا.

وندد الديمقراطيون بفكرة عقد جلسات استماع عبر برنامج المؤتمرات عن بعد على شبكة الإنترنت لشغل منصب يستمر مدى الحياة في المحكمة العليا في البلاد.