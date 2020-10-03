محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس- (د ب أ):
قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، يوم الجمعة، إن فنزويلا ستكون أول دولة في نصف الكرة الغربي تشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سبوتنيك 5 الروسي ضد فيروس كورونا.
وكانت رودريجيز تتحدث في مطار مايكويتيا بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح.
وقال وزير الصحة كارلوس ألفارادو في المطار إن حوالي 2000 فنزويلي سيشاركون في التجارب السريرية.
وأضاف أن التجارب ستبدأ الشهر الجاري بشكل مبدئي في العاصمة كاراكاس.
وقال ألفارادو ورودريجيز إن بلادهم الواقعة في أمريكا الجنوبية ستشارك أيضا في تعبئة وإنتاج اللقاح.
وكتبت نائب الرئيس على تويتر أن اللقاح "تعبير عن تضامن روسيا الإنساني، في مواجهة حالة الطوارئ العالمية التي أحدثها جائحة كوفيد -19".
وقال ممثل السفارة الروسية أليكسي سيريدين إن وصول اللقاح "انعكاس صادق للتعاون الاستراتيجي بين بلدينا".
من جانبه، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على تويتر إنه شكر "الأخ والرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي على إظهار تضامنهم".
يذكر أن فنزويلا سجلت أكثر من 76 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و635 حالة وفاة، على الرغم من أنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تشارك في التجارب السريرية للقاح الروسي لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.