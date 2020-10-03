فنزويلا تشارك في التجارب السريرية للقاح الروسي لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس- (د ب أ):

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، يوم الجمعة، إن فنزويلا ستكون أول دولة في نصف الكرة الغربي تشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سبوتنيك 5 الروسي ضد فيروس كورونا.

وكانت رودريجيز تتحدث في مطار مايكويتيا بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح.

وقال وزير الصحة كارلوس ألفارادو في المطار إن حوالي 2000 فنزويلي سيشاركون في التجارب السريرية.

وأضاف أن التجارب ستبدأ الشهر الجاري بشكل مبدئي في العاصمة كاراكاس.

وقال ألفارادو ورودريجيز إن بلادهم الواقعة في أمريكا الجنوبية ستشارك أيضا في تعبئة وإنتاج اللقاح.

Advertisements

وكتبت نائب الرئيس على تويتر أن اللقاح "تعبير عن تضامن روسيا الإنساني، في مواجهة حالة الطوارئ العالمية التي أحدثها جائحة كوفيد -19".

وقال ممثل السفارة الروسية أليكسي سيريدين إن وصول اللقاح "انعكاس صادق للتعاون الاستراتيجي بين بلدينا".

من جانبه، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على تويتر إنه شكر "الأخ والرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي على إظهار تضامنهم".

يذكر أن فنزويلا سجلت أكثر من 76 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و635 حالة وفاة، على الرغم من أنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.