البيت الأبيض: ترامب سينقل للمستشفى احترازيا وسيظل على رأس عمله

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيظل على رأس عمله، وأنه ظهرت عليه أعراض طفيفة بعد تأكد إصابته بمرض كورونا، كما سيتم نقله إلى مستشفى عسكري كإجراء احترازي.



وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز إن ترامب على رأس عمله وسيظل كذلك، مشيرا إلى أن معنوياته جيدة وظهرت عليه أعراض طفيفة.



وتوقع ميدوز ظهور مزيد من الإصابات بفيروس كورونا في البيت الأبيض، مشيرا إلى إخضاع موظفي البيت الأبيض الأساسيين لفحص فيروس كورونا، والنتائج جميعها جاءت سلبية.



ورفض كبير موظفي البيت الأبيض الإجابة عن سؤال بشأن إذا كان ترامب سيتناول عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا.



وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي، موضحا أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.



ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن ترامب يعاني من حمى خفيفة.



في غضون ذلك، قالت قناة "سي بي إس" (CBS) الأميركية إن حملة ترامب الانتخابية طلبت من جميع موظفيها الذين خالطوا مصابين بفيروس كورونا الدخول في حجر منزلي فورا.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد إصابة واحدة من مستشاريه المقربين، في حين أعلن طبيبه أن ترامب سيواصل عمله.



وكان ترامب قد قال الخميس إنه والسيدة الأولى ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي، انتظارا لنتائج الفحوص التي أُجريت لهما بعد ثبوت إصابة مساعدة له بفيروس كورونا المستجد.



وقال ترامب على تويتر "هوب هيكس (مستشارة ترامب) التي تعمل بجد دون أن تأخذ استراحة صغيرة، تأكد للتو إصابتها بكوفيد-19".



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وأعلن طبيب الرئيس الأميركي أن ترامب "بخير" وسيواصل أداء واجباته "دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي مع ميلانيا.



وقال الطبيب شون كونلي "كلاهما بخير في هذا الوقت، ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي".



وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" (Air Force One) مع الرئيس ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو -الثلاثاء- للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه -الأربعاء- عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.



وقال ترامب "إنها تعمل بجهد.. غالبا ما تضع قناعا، لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".



وانضمت هيكس إلى فريق حملة قطب العقارات في أوائل عام 2016، وهي جزء من الدائرة المقربة من الرئيس.



وأكدت ميلانيا في تغريدة إصابتها وترامب بكورونا، وأكدت أنهما بصحة جيدة. وقالت ميلانيا إنها أجلت جميع ارتباطاتها القادمة، كما طلبت من الأميركيين الحرص على سلامتهم، وقالت إنها والرئيس ترامب سيجتازان هذه المرحلة معا.



كما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن فحص كورونا الذي أجرته ابنة الرئيس إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر جاءت سلبية.



من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه أجرى وزوجته اختبارا لفيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية. وقال بومبيو إنه بصدد إعادة النظر في رحلته إلى آسيا في ضوء إصابة الرئيس ترامب بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات