شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 708 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان مساء الجمعة أنها سجلت 708 وفيات و33431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و880 ألفا و523 حالة إصابة، و145388 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل.. 708 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.