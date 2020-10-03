الملك سلمان وولي عهده يطمئنان على ترامب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إثر نبأ إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.



وقال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه "

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية للرئيس ترمب، وقال: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

ووصل ترامب، فجر السبت، إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر، ولم يتحدث للصحفيين الذين كانوا في انتظاره.