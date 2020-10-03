أول تعليق لترامب منذ إعلان إصابته بكورونا

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/10/3 03:22 ص بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في حال جيدة جدا، وذلك في أول تعليق علني له منذ إعلان إصابته بكوفيد-19.
وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قال ترامب "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل"، وأضاف "أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني في حال جيدة جدا. لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام.
والسيدة الأولى في حال جيدة جدا" في إشارة إلى زوجته ميلانيا التي ثبتت أيضا إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ووصل ترامب، فجر السبت، إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر، ولم يتحدث للصحفيين الذين كانوا في انتظاره.
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