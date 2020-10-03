شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الشمالية يتمنى لترامب الشفاء "في أسرع وقت" والان مع التفاصيل

رئيس كوريا الشمالية يتمنى لترامب الشفاء في أسرع وقت السبت 3 أكتوبر 2020 بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ثبُتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، تمنّى له فيها التعافي "في أسرع وقت"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة الرسميّة.

وقالت الوكالة إنّ كيم "أعرب عن تعاطفه مع الرئيس (الأميركي) والسيّدة الأولى". وأضافت "قال (كيم) إنّه يأمل بصدق في أن يتماثلا للشفاء في أسرع وقت ويأمل بأن يتغلّبا على ذلك. أرسل إليهما تحيّاته الحارّة".

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