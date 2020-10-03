شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر لموظفي «الأمن القومي» بوضع كمامات في البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت رسالة بريد إلكتروني داخلية أمس الجمعة، أنه صدرت أوامر لموظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض وتجنب الزيارات غير الضرورية للجناح الغربي.
وأكد مسؤول أمريكي صحة الرسالة الالكترونية التي كشفت عنها شبكة (سي.إن.إن)
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