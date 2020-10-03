شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال «ترامب» قبل مغادرته للمستشفى العسكري؟ والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة للأمريكيين قبل مغادرته لمستشفى والتر ريد العسكري.

وقال في مقطع فيديو مدته 18 ثانية: "أريد أن أشكر الجميع في الدعم الطبي، أعتقد أن حالتي جيدة ولكن لمزيد من الاطمئنان سأتوجه إلى مستشفى "والتر ريد"، السيدة الأولى بحالة جيدة، شكرا كثيرا اقدر ذلك، ولن أنساه".

وأعلن البيت الأبيض أنه تم نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري حيث سيعمل من هناك خلال الأيام القليلة المقبلة، في إجراء احترازي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كيه لي ماكيناني في بيان أمس: "لدينا الكثير من الحذر وبناء على توصية من طبيبه وخبرائه الطبيين سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكدت ماكيناني أن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة ويعمل طوال اليوم.