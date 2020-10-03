شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: أنقرة تنقل إرهابيين من ليبيا لأذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا تنقل إرهابيين من ليبيا لأذربيجان عبر مطارات الغرب الليبي.

وأوضح في كلمة متلفزة، مساء الخميس، أن تركيا تنقل الإرهابيين والتكفيريين الليبيين والسوريين ومن جنسيات أخرى، من ليبيا إلى أذربيجان لدعم الأخيرة في معاركها ضد أرمينيا.

وشدد المسماري على ضرورة أن تخضع الطائرات المدنية إلى التفتيش تفاديًا لنقل الإرهابيين عبرها قائلًا إن كل الطائرات المدنية يجب أن تخضع للتفتيش في مطار بنينا لضمان عدم نقل الإرهابيين، مؤكدًا أنه تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبي.

وحذر المسماري من «تهديد أمني خطير جدًا» غرب البلاد، حيث توجد مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب ليبيا، مؤكدًا استفادة تنظيم داعش من بعض الداعمين له في طرابلس.

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وعرض المسماري صورًا قال إنها جثة أبو عبدالله الربعي التكريتي، زعيم تنظيم «داعش» في شمال أفريقيا، الذي قتل في 14 سبتمبر الماضي.

فيما قرّر الاتحاد الأوروبي رفع القيود الأوروبية التي كانت مفروضة قبل سنوات عدة على ودائع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

فيما حذر النائب بالبرلمان الليبي علي السعيدي من رغبة تنظيم الإخوان الإرهابي السيطرة على جلسات الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، مشيرًا إلى أن الإخوان يرغبون في عرقلة المفاوضات قبل التوصل لنتائج تقصّيهم من المشهد السياسي ومن الاستفادة من مؤتمر برلين المزمع عقده خلال أيام.

وأكد السياسي الليبي سعيد رشوان أن ما صدر على لسان رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان والقيادي في حزب الإخوان خالد المشري حول التقارب والحوارات المباشرة بين الليبيين دليل على أن الإخوان لا يريدون إنهاء النزاع. وطالب رشوان بعدم إعطاء فرصة للإخوان مرةً أخرى للمشاركة في الحياة السياسية لمنع دورهم التخريبي.