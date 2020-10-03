عدد وفيات كورونا عربياً يتجاوز 30 ألفاً.. نصفهم في العراق ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

في الوقت الذي واصل فيه منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19" انخفاضه في الدول العربية، ليوم أمس 2 أكتوبر الجاري، بعد تسجيل 14 ألفاً و150 إصابة جديدة، ارتفع معها إجمالي المُصابين إلى مليون و690 ألفاً و302 حالة؛ شهد منحنى الوفيّات اليومية ارتفاعاً محدوداً، بعدما حصد الوباء أرواح 196 شخصاً جدد، جاوز معها عدد الضحايا 30 ألفاً، ووصل إلى 30 ألفاً و172 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ولليوم الثاني على التوالي تواصل الدول العربية تسجيل أقل من 200 حالة وفاة يومية، حيث شهد عدّاد الوفيّات، أمس الأول، انخفاضاً ملحوظاً، بعد تسجيل 181 حالة وفاة، فيما سُجّل في اليوم السابق عليه 212 حالة وفاة، علماً بأن دولتين هما العراق ومصر تأتيان في الصدارة من حيث عدد ضحايا الوباء، بعدد وفيّات بلغ 15 ألفاً و254 حالة وفاة، بنحو 50% من إجمالي حصيلة الوفيّات عربياً.

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ومن ناحية الإصابات، واصل منحنى الإصابات اليومية في الإمارات صعوده اللافت، لليوم الثالث على التوالي، حيث سجّلت حصيلة يومية قياسية بلغت ألفاً و181 إصابة جديدة، ليوم 2 أكتوبر، وهي أعلى حصيلة تسجلها منذ بداية الجائحة، ليصل إجمالي المُصابين إلى 96 ألفاً و529 حالة. يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه عدّاد الإصابات في كل من العراق والمغرب وتونس في صعود؛ حيث شهدت الأولى ارتفاعاً في منحنى الإصابات اليومية بتسجيل 4 آلاف و785 إصابة جديدة، والحال كذلك بالنسبة للثانية التي سجّلت ألفين و521 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، فيما سجّلت تونس ألفاً و308 إصابة جديدة.

ولم تُعلن 5 دول هي: عمان والبحرين واليمن وجيبوتي والصومال وجزر القمر عن إصابات أو وفيّات جديدة، ليوم 2 أكتوبر الجاري.