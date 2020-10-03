تبدأ اليوم.. تعرف على خريطة امتحانات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية في كليات "الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون" - الكليات التكنولوجية" اليوم السبت.

وحددت الوزارة أماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة، فيما يخص كليات الفنون التطبيقية، محافظات القاهرة – الجيزة، تجرى الاختبارات في كلية الفنون التطبيقية بالجيزة (جامعة حلوان) في تخصصات النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفي – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست (من خريجي المعاهد الفنية الصناعية)، ومحافظات الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية، تجرى الاختبارات في كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

أما محافظات الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح – كفرالشيخ - البحيرة، تجرى الاختبارات في كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

ومحافظات بني سويف – الفيوم - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر - أسوان تجرى الاختبارات في كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

2- اختبارات كليات الفنون الجميلة (عمارة):

أما اختبارات كليات الفنون الجميلة عمارة تخصص معماري تجرى محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية - المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة).

وتجرى محافظات الإسكندرية - البحيرة – مطروح – الغربية- كفرالشيخ – دمياط اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية (عمارة).

كما يجرى طلاب محافظات المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – قنا – سوهاج – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر – جنوب سيناء- بني سويف اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا (عمارة).

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3- اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون): يجري طلاب محافظات القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء، في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك وتخصص (فنون) المعهد الفني لترميم (ترميم دقيق – ترميم معماري – ترميم آثار) الآثار.

ويؤدي طلاب محافظات الإسكندرية - البحيرة – مطروح – دمياط - الغربية- كفرالشيخ في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية (فنون).

كما يؤدي طلاب محافظات بني سويف - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – جنوب سيناء اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا (فنون).

أما طلاب محافظات قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر يؤدون اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر.

وبالنسبة لاختبارات الجامعات التكنولوجية (لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5، 3 سنوات ودبلوم الجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجية، يؤدي طلاب محافظات القاهرة – الجيزة– الإسماعيلية – بورسعيد - السويس – شمال سيناء- جنوب سيناء - البحر الأحمر – مطروح اختبارات القدرات في الكلية التكنولوجية بجامعة القاهرة الجديدة التكتولوجية- التجمع الخامس.

وحددت وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات بمحافظات ‏الإسكندرية - البحيرة – المنوفية – دمياط - الغربية- كفرالشيخ - الدقهلية - الشرقية– القليوبية أداء اختبارات القدرات في مقر الكلية التكنولوجية بجامعة الدلتا التكتولوجية بقويسنا (محافظة المنوفية).

أما طلاب محافظات ‏بني سويف – الفيوم - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر، يؤدون اختبارات القدرات في الكلية التكنولوجية بجامعة بني سويف التكنولوجية محافظة بني سويف.