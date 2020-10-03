ترامب في رسالة فيديو: أعتقد أنني بصحة جيدة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة فيديو، تم تصويرها في البيت الأبيض، أعرب فيها عن شكره للمواطنين الذين تمنوا أن يكون بصحة جيدة، قائلا إنه بخير.

وقال ترامب الذي كان يقف أثناء تصوير الفيديو ويرتدي حلة وربطة عنق زرقاء "سأتوجه إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني بصحة جيدة للغاية، لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام".

وأضاف أن زوجته ميلاني "بصحة جيدة للغاية" أيضا.

وعن رسائل دعمه، قال ترامب "أشكركم جزيلا، أقدر هذا.. ولن أنساه مطلقا".​