أول تصريحات لترامب بعد إصابته بكورونا: أشعر بصحة جيدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ذاهب إلى مستشفى والتر ريد العسكري، لعمل بعض الفحوصات والتأكد من حالته الصحية.
وأكد ترامب، في أول تصريحات له عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، من داخل البيت الأبيض، أنه يشكر جميع الأمريكيين على مشاعرهم.
وقال "أنا أشعر أنني بصحة جيدة للغاية، ولكني ذاهب للمستشفى لعمل بعض الفحوصات".
وتوجه الرئيس الأمريكي إلى المستشفى العسكري كإجراء احترازي، حسبما أكد البيت الأبيض.
وأعلن ترامب أنه وزوجته مالينيا، في وقت باكر من صباح أمس الجمعة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
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