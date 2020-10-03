بالصور.. الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي وذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

احتفل أبناء محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما احتفل أبناء الوادي الجديد بالعيد القومي للمحافظة والذي يواكب 3 أكتوبر من كل عام ذكرى وصول قوافل التعمير عام 1959 تنفيذًًا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر بإنشاء واد جديد مواز لوادي النيل.

أقيمت الاحتفالية بميدان الساحة الشعبية، بمدينة الخارجة، وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الأمن، بإشراف اللواء محمد توفيق مدير الأمن، واللواء محمد سعد حكمدار المحافظة.

وتوافد المواطنون على ميدان الساحة الشعبية بمدينة الخارجة، للمشاركة في الاحتفالية، والتي تضمنت فقرات فنية، وشعرية وعروض تنورة، وفقرات وأغنيات موسيقى عربية من مديرية الثقافة الجماهيرية، وأحيا الحفل الفنان الشعبي حسن ناجي، وفرقة الوادي الجديد للفنون اشعبية، والفنانة فيروز والفنانة هند الصباحي، والتي قدمت أغنيات خاصة للوادي الجديد، كما شاركت فرقة باند "كود مصر"، في الاحتفالية.