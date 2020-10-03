ترامب يصل مستشفى "والتر ريد" العسكري لتلقي العلاج بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري لتلقي العلاج بعد إصابته بوباء كورونا المستجد.
وخرج ترامب، من البيت الأبيض ليصعد على متن مروحية تابعة للجيش الأمريكي متوجهًا إلى مستشفى عسكري، كإجراء احترازي لتلقي العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وظهر ترامب مرتديًا كمامة ويسير على قدميه، ما يوحي أن حالته الصحية جيدة، وفقًا للصورة التي نشرتها شبكة "سي إن إن".
ولوح ترامب بيده للصحفيين الذين كانوا يلتقطون الصور داخل البيت الأبيض.
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