نجل ترامب: احثكم على الدعاء بالشفاء لوالدي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال إيريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن والده الذي أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، "محارب حقيقي"، وسيقاتل بكل ضراوة من أجل الولايات المتحدة.
وكتب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم السبت "احثكم على الانضمام إلي للدعاء لوالدي بالشفاء".
وأعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمكث في المستشفى "أيامًا قليلة"، قائلا إن دخوله المستشفى يأتي "من منطلق الحذر".
وكان طبيب ترامب، أكد أنه تم حقن الرئيس بجرعة من علاج تجريبي طوره مختبر "ريجينيرون".
وقال إن الرئيس مرهق بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن حالته المعنوية عالية.
وأضاف طبيب ترامب، أن خبراء قيموا حالة الرئيس وسيوصون بأفضل الخطوات للعلاج.
وتابع أن "ترامب يعالج بأجسام مضادة تُعتبر نتيجتها واعدة".
وأكدت صحيفة "فانيتي فاير" عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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