تسجيل وفاة واحدة و42 إصابة جديدة بكورونا فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة تسجيل وفاة واحدة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. Advertisements ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 203 حالات، والإصابات إلى 4289 شخصا. 203 حالات، والإصابات إلى 4289 شخصا. وتماثل 13 مريضا للشفاء في اليوم المنصرم، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1130 شخصا.

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