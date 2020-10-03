تسجيل وفاة واحدة و42 إصابة جديدة بكورونا فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة تسجيل وفاة واحدة و42 إصابة جديدة بفيروس كوروناالمستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى203 حالات، والإصابات إلى 4289 شخصا.
وتماثل 13 مريضا للشفاء في اليوم المنصرم، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1130 شخصا.
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