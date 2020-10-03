وقال الملك سلمان : " علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا الجديد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب.
وقال ولي العهد : " بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا الجديد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية ".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتين للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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