عاجل-خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتين للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، إثر نبأ إصابته والسيدة حرمه بفيروس كورونا الجديد.

وقال الملك سلمان : " علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا الجديد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب.

وقال ولي العهد : " بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا الجديد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية ".