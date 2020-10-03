أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري لبضعة أيام كأجراء احترازي، وسيقوم ترمب بعمله من المستشفى "خلال الأيام القليلة المقبلة". من جهة أخرى، أعلن طبيب البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب يتلقى علاجا تجريبيا ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، مشيرا إلى أنه يتمتع بـ"معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب. وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان "بعد ظهر اليوم، كان الرئيس لا يزال متعبا ولكن معنوياته جيدة". وأضاف أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون" وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى. وأشار الطبيب إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، مضيفًا أن السيدة الأولى ميلانيا ترمب المصابة أيضًا بكوفيد-19 تعاني "سعالا خفيفا وصداعا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-نقل ترمب إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.