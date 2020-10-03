بالفيديو: الرئيس الأميركي ترامب في أول ظهور بعد إصابته بفيروس كورونا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.
وظهر ترامب في المقطع وهو يوجه رسالة يشكر فيها كل من إطمئن على صحته بعد إصابته بالفيروس.
ووصل ترمب إلى مستشفى والتر ريد العسكري لتلقي العلاج من فيروس كورونا.
وكانت قالت مسؤول في البيت الأبيض، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عانى من الحمى منذ الصباح.
ولفت المسؤول الأمريكي، أن ترامب عانى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال.
وأكد طبيب ترامب، أنه تم حقن الرئيس بجرعة من علاج تجريبي طوره مختبر “ريجينيرون”.
وقال إن الرئيس مرهق بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن حالته المعنوية عالية.
وأضاف طبيب ترامب، أن خبراء قيموا حالة الرئيس وسيوصون بأفضل الخطوات للعلاج.
وتابع أن “ترامب يعالج بأجسام مضادة تُعتبر نتيجتها واعدة”.
وأكدت صحيفة “فانيتي فاير” عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أكدت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد التحدث إلى شعبه، مؤكدة “ستستمعون إليه بشكل ما قريبا”.
وأضافت، اليوم الجمعة “ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
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