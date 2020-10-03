العدل والإحسان: ساعات ويغادر عمر محب السجن بعد 10 سنوات قضاها ظلما وعدوانا

قالت جماعة العدل والإحسان، إنه بعد ساعات قليلة، “سيغادر عمر محب، السجن بعد عشر سنوات قضاها ظلما وعدوانا”.

وقالت الجماعة في فاس، في بلاغ لها، إنه وفي ظل الحجر الصحي، “ملتزمون به احترازا، وحفاظا على صحتنا وصحة من تربطنا بهم علاقة من قريب أو بعيد، نلتمس عدم زيارة بيت المفرج عنه، والاكتفاء بالتهنئة عن بعد، حفاظا على سلامته وسلامة أسرته”.

جدير بالذكر أن عمر محب كان قد اعتقل في الثالث من أكتوبر 2012، بعد أن أعيد فتح قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى سنة 1993 بفاس، لتتم إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا.

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وأدين محب في الملف ذاته الذي يتابع فيه حاليا، المستشار البرلماني في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، في حين كان القضاء قد قال كلمته في القضية قبل أزيد من عقدين من الزمن.

وكانت جهات تقدمت في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.

كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.