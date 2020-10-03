المركز السينمائي المغربي يعرض أفلاما احتفاء بالراحلة ثريا جبران

أعلن المركز السينمائي المغربي، منتصف الأسبوع الجاري، عن إطلاق دورة جديدة من عملية عرض أفلام مغربية على موقعه الإلكتروني، ستخصص لذكرى الفنانة الراحلة ثريا جبران، وذلك اعتبارا من يوم ثاني أكتوبر المقبل الذي يتزامن وإحياء الذكرى الأربعينية لوفاتها.

وأوضح المركز السينمائي المغربي، في بلاغ له، أن هذه العملية ستسمح لعشاق الفن السابع المغربي باكتشاف أو إعادة مشاهدة مجموعة من الأعمال السينمائية الوطنية التي لعبت فيها الراحلة ثريا جبران أدوارا أولى، مضيفا أنه يتقدم بهذه المناسبة، من جديد، بأصدق عبارات التعازي لأفراد العائلة الصغيرة للفقيدة وكذا لعائلتها الكبيرة الثقافية والفنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم عرض كل فيلم من هذه الأفلام على شبكة الإنترنيت لمدة أسبوع كامل، حيث سيكون متاحا للمشاهدة على مدار ساعات اليوم، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على برنامج العروض على الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك ابتداء من ثاني أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن المركز السينمائي المغربي أطلق منذ 31 مارس المنصرم برنامجا لعرض مجموعة من الأفلام المغربية الطويلة عبر شبكة الإنترنت خلال فترة الحجر الصحي. كما عبر المركز عن شكره لجميع ذوي الحقوق الذين سمحوا ببث هذه الأفلام.