نادي “ليفربول” الإنجليزي يعلن إصابة نجمه “ساديو ماني” بفيروس “كورونا”

أعلن نادي ليفربول الانجليزي، إصابة نجم هجومه السينغالي ساديو ماني، بفيروس كورونا المستجد، واحتياجه لفترة عزل صحي، كثاني لاعب يصاب في القلعة الحمراء هذا الأسبوع.
وأوضح النادي في بيان له، أن الدولي السينغالي “أظهر أعراضا طفيفة للفيروس، لكنه يشعر بصحة جيدة”.
وكان ماني، قد غاب عن مواجهة ليفربول، أمام آرسنال في كأس الرابطة، ليلة الأربعاء الماضي، في المباراة التي حقق فيها الفريق اللندني الفوز بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
وأعلن ليفربول منذ أيام إصابة لاعبه الجديد الدولي الاسباني، تياغو ألكانتارا بالفيروس، ودخوله في عزل صحي.
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