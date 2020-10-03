شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى «والتر ريد» العسكري بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
أفاد مسؤول في البيت الأبيض ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.
وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا ترامب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر.
وظهر الرئيس الأمريكي ترامب أثناء توجهه سيرا على الأقدام إلى المروحية التي انطلقت به إلى المستشفى، كما ظهر في لقطات أخرى بعد وصوله للمستشفى.
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