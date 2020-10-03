ولي العهد يبعث برقية للرئيس الأمريكي للاطمئنان على صحته

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:16 صباحًا, 3 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر نبأ إصابته والسيدة حرمه بفيروس كورونا المستجد.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية ” .

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