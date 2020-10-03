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البيت الأبيض يعلن نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى عسكري 

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أعلن البيت الأبيض أنه تم نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى والتر ريد العسكري حيث سيعمل من هناك خلال الأيام القليلة المقبلة، في إجراء احترازي بعد إصابته بفيروس المستجد (كوفيد 19).

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كيه لي ماكيناني في بيان أمس: "لدينا الكثير من الحذر وبناء على توصية من طبيبه وخبرائه الطبيين سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكدت ماكيناني أن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة ويعمل طوال اليوم.

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