شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى عسكري والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كيه لي ماكيناني في بيان أمس: "لدينا الكثير من الحذر وبناء على توصية من طبيبه وخبرائه الطبيين سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأكدت ماكيناني أن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة ويعمل طوال اليوم.
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