شكرا لقرائتكم خبر عن 509 إصابات جديدة و11 وفاة بكورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ليبيا 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أمس، أنه بهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 35717 إصابةً، منها 14813 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20334 حالةً، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 570 منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.

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