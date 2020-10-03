الخليج 365السبت 2020/10/3 02:02 ص بتوقيت أبوظبي
قالت كايلي مكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.
وأضافت في بيان "لا يزال الرئيس ترامب بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم".
وقالت "بدافع توخي أقصى درجات الحذر، وبتوصيه من طبيبه وخبراء طبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في (مركز) والتر ريد في الأيام القليلة القادمة".
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر، وقال مصدر مطلع على الوضع إن ترامب يعاني من حمى خفيفة.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن ترامب، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، وفي سياق متصل، أعلن مدير حملة ترامب الانتخابية أنّ "نشاطاته ستنظم عبر الشبكات الافتراضية أو تؤجل.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل ترامب لمستشفى عسكري.. والبيت الأبيض: حمى خفيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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