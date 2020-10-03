شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى محذرا من شائعات الإخوان: هدفها إسقاط الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب الشعب المصري من الشائعات، قائلا: "هناك شائعات تنتشر بقوة فى الفترة الماضية لهدم الوطن وعلينا الحذر جميعا". وأضاف بكرى، خلال مداخلة فى برنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن هناك حملة تشكيك فى مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الشرطة والقضاء، متابعا "أننا أمام حرب حقيقية لإسقاط الدولة".

وتابع بكرى قائلا إن نشر الشائعات والأكاذيب تقف ورائها جماعة الإخوان الإرهابية. وأشاد بكرى بنجاح الدولة فى مواجهة كورونا وتحقيقها معدل نمو فى ظل الظروف التى يمر بها العالم.

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وعن العملية الانتخابية لبرلمان 2020، تحدث مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قائلا إن "الانتخابات البرلمانية ستشهد أجواء ديمقراطية، ولدينا الكثير من الأشخاص وقوائم وأحزاب تخوض الانتخابات".

وأشار بكرى، إلى أن مصر تخوض حربا فى كافة الاتجاهات، والإخوان يروجون للأكاذيب ضد الدولة.