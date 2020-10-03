شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح عن تنسيقية شباب الأحزاب يؤكد "روح أكتوبر ستظل درع مصر الحصين" والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محمد عبد العزيز فى بيان له، أن روح أكتوبر ستظل تجسيدا للعقيدة والهوية الوطنية للقوات المسلحة المصرية، درع مصر الحصين التي ما زالت تخوض أشرس معارك التضحية والفداء لحماية الشعب والدولة المصرية من خطر الإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام مخططات تستهدف النيل من مصر واستقراها وأمنها القومي، كما نتوجه بخالص التحية لوعي الشعب المصري العظيم، والتفافه خلف قيادته بنزوله للاحتفال بنصر أكتوبر ورفضه لمخططات الفتنة والإرهاب، مشكلا بذلك درعا يحمي الوطن من كافة الأخطار.
وعبر عبد العزيز عن أسمى آيات العرفان والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً ودفاعاً عن مصر فى معارك وساحات الشرف والكرامة.
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