شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى محمد أنور عصمت السادات بإلغاء قرار استبعاده من انتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم 56183، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين. أقام الدعوى البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته فى صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على اانتهاء مدته».

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مما يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجارى، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».