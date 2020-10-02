مثير.. بعد إقناعها بالهجرة نحو إسبانيا.. ثلاثيني يحاول اغتصاب جارته!

في قضية مثيرة، ذكرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن الشرطة القضائية في مدينة العرائش، أحالت على أنظار الوكيل العام في محكمة الاستئناف في طنجة، يوم أمس الخميس، شخصا راشدا يسكن في تجزئة المنار 2، يشتبه فيه بمحاولة اغتصاب جارته الشابة، خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن “المشتبه فيه كان على معرفة سابقة بالفتاة بحكم الجوار، وأنه سبق لهما أن اتفقا على الهجرة السرية، وأنه سيعلمها بموعد انطلاق الرحلة في اتجاه الحلم الأوربي بعيدا عن كآبة العيش”.

وأضاف المصدر ذاته، “أن الفتاة بعد إخبارها من طرف المشتبه فيه، الذي هو جارها المطلق، بأن موعد تحقيق حلمها في الهجرة نحو الديار الإسبانية قد حان، فغادرت منزل أسرتها ليلا، واتجهت رفقة جارها نحو وجهة معلومة”، إلا أنها فوجئت بأن حكاية الهجرة السرية، وتوسطه لها، من أجل الإبحار نحو أوربا لن يتحقق بل، بحسب الرابطة المذكورة، إن “الشابة عاشت لحظات حالكة عصيبة بعد إقدام مرافقها المطلق على محاولة اغتصابها بين الأشجار، حسب تعبيرها”.

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وفي هذا السياق، قال محمد بلمهيدي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في حديث لـ”اليوم 24″، إن “الشرطة القضائية باشرت بحثها التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات واقعة الاغتصاب المحتملة، والنبش في مسألة الهجرة السرية، وعلاقة المشتبه فيه في هذا الملف مع منظمين محتملين للهجرة والإتجار في البشر، إذ أحالته، صبيحة يوم أمس، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة”.

وأورد المتحدث ذاته، أن “الشابة تمت معاينة آثار عنف على جسدها، خصوصا جرح ظاهر على فخذها الأيمن، ورضوض أصيبت بها على مستوى الوجه، ربما أثناء مقاومتها المشتبه فيه، أو خلال هروبها من عملية اغتصاب محققة تحت جنح الظلام”.

وأضاف بلمهيدي، أن “الشابة تنازلت عن متابعة المشتبه فيه، إلا أن النيابة العامة تابعته، وتم إيداعه في السجن المحلي في طنجة”.