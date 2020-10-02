الصويرة تنضم إلى شبكة المدن الابداعية لليونسكو

انضمت مدينة الصويرة، اليوم الجمعة، إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو، بعد مطابقة ملف ترشحها للشروط في عملية الانتقاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، اليوم، أن مدينة الصويرة قد انضمت إلى الشبكة العالمية للمدن الإبداعية لليونسكو، وذلك بعد قبول ملف الترشيح، الذي روعي في إعداده إبراز مدى استجابة المدينة للمعايير، والشروط المحددة من طرف المنظمة للانضمام إلى هذه الشبكة.

وأوضحت اللجنة أنها عملت على مواكبة مدينة الصويرة في جميع المراحل، التي مر منها ملف الترشيح، حتى يكون مطابقا، ومؤهلا للمشاركة في عمليتي الانتقاء، والتقييم من لدن لجنة دولية تم تشكيلها من طرف المنظمة.

يذكر أن الشبكة العالمية للمدن الإبداعية لليونسكو تم إنشاؤها، عام 2004، وتضم 246 مدينة، وانضمت المملكة المغربية لها عام 2017، عقب انتقاء مدينة تطوان كمدينة إبداعية في مجالي الصناعة التقليدية، والفنون الشعبية.

وتهدف الشبكة المذكورة إلى تشجيع الابتكار والصناعات الثقافية، التي تعتبر عوامل استراتيجية للتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي. وهي تمثل أرضية للعمل، في مستوى المدينة، من أجل تحقيق برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الحادي عشر، المتعلق بجعل “المدن، والمجتمعات البشرية مستدامة، وشاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود”.