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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تشيد بما حققته الإمارات في تجارب لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 2 أكتوبر 2020
ارشيفيه
ال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في بكين، إن الصين تعمل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر في البحث والتطوير بشأن لقاح لفيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المتحدث القول إنه في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حققت الإمارات العربية المتحدة أسرع تقدم، حيث تم استخدام اللقاح المرشح مع أكثر من 30 ألف شخص بالفعل.
وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.
واللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب لكونها تضم أكثر من 200 جنسية.
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