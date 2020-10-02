شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ترامب: الرئيس يعالج بالأجسام المضادة وحالته المعنوية جيدة والان نبدء بالتفاصيل

قال الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس "لا يزال متعَبا لكن حالته المعنوية جيدة" ويتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد وأضاف كونلي، في بيان أمس السبت، أن الرئيس يعالج بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.

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