شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجّل 549 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل الأردن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سُجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالةً.

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