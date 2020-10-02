طبيب البيت الأبيض يكشف عن علاج ترامب لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف البيت الأبيض، الجمعة، عن الدواء الذي يتلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعافي من فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن نتائجه واعدة.



وقال طبيب البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، إن "الرئيس ترامب يعالج بأجسام مضادة صناعية وتُعتبر نتيجتها واعدة".

وأضاف أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون" وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

وأوضح أن "العلاج مكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين".

وتابع طبيب الرئيس الأمريكي أن "ترامب مرهق لكن معنوياته جيدة، والحالة الصحية له ولزوجته جيدة".

وقال مسؤول بالبيت الابيض إن "ترامب سينقل إلى مستشفى (والتر ريد) العسكري كإجراء احترازي".

ولفت إلى أن "الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر".

و أضاف أن "ترامب سيعمل من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة".

فيما أكد مصدر مطلع أن "ترامب يعاني من حمى خفيفة".



Advertisements

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني، أكدت في وقت سابق، أن "ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".



وقال إن "الرئيس يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".

ولفتت مكيناني إلى أنه "تم وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض على الفور بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا".

وتابعت: "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".

وأشارت إلى أن "ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، وفي غضون ساعة، أعلنا تلك المعلومات للشعب الأمريكي".

واستطردت: "يمكن القول إنكم سترون الرئيس وتسمعون منه مع مضيه في جدول أعماله.. نبحث عددا من الوسائل المختلفة لفعل ذلك، لكنه يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي".

وفي سياق متصل، أعلن مدير حملة الرئيس ترامب الانتخابية أنّ "نشاطاته ستنظم عبر الشبكات الافتراضية أو تؤجل، وذلك بعد إصابته بكورونا.

وقال بيل ستيبيين، في بيان، إن "كل نشاطات الحملة التي أعلِن عنها سابقاً وكان من المتوقع أن يشارك فيها الرئيس، في سبيلها إلى أن تتم افتراضياً أو تأجيلها مؤقتاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نشاطات تضم زوجته ميلانيا".