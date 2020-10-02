الصين تشيد بما حققته الإمارات في تجارب لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أكتوبر 2020

الخليج 365

ال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في بكين، إن الصين تعمل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر في البحث والتطوير بشأن لقاح لفيروس كورونا المستجد.

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ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المتحدث القول إنه في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حققت الإمارات العربية المتحدة أسرع تقدم، حيث تم استخدام اللقاح المرشح مع أكثر من 30 ألف شخص بالفعل.

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

واللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب لكونها تضم أكثر من 200 جنسية.