شكرا لقرائتكم طبيب ترمب: الرئيس متعب لكن معنوياته جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن طبيب البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتلقى علاجاً تجريبياً ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، مشيراً إلى أنه يتمتع بـ"معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب.

وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان: "بعد ظهر اليوم، كان الرئيس لا يزال متعباً ولكن معنوياته جيدة".

كما أضاف أنه تم حقنه بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر "ريجينيرون" وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

إلى ذلك لفت إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن "الخطوات التالية"، موضحاً أن السيدة الأولى ميلانيا ترمب المصابة أيضاً بكوفيد-19 تعاني "سعالاً خفيفاً وصداعاً".