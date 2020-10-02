شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تؤكد "تداول النقود كاش أكبر ناقل للأمراض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العالم لم يعد يتعامل بالمبالغ الكاش لأنها ضارة بالاقتصاد، حيث يجب أن تكون الأموال موجودة داخل الجهاز المصري لكي يستطيع إقراض المشروعات وتنمية الدولة ورفع حجم الاقتصاد، وأضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "لما العالم شاف المليارات اللي جات من بيوت المصريين في مشروع قناة السويس الجديدة، انزعج جدًا، لأنها شيء غير مقبول".

وتابعت، أن حمل النقود أكبر نقابل للأمراض وهو أمر خطير جدًا، لافتًا إلى أن العملة المصرية لا تتداول في دول كثيرة، وبالتالي فإنه لا داعي لحملها بكميات كبيرة، ويجب أن يتعامل المصريون وفق منظومة الشمول المالي، كما أن تداول النقد قد يؤدي إلى غسيل الأموال وتناقل عملات مزورة: "مفيش داعي إنك تشيل مبالغ كبيرة بالجنيه المصري وتسافر بيها برة مصر".

وكان حمدي حسني المتحدث الرسمي لشئون الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، قال إن وزارة المالية مع بداية تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني كان من أهم المميزات أن التعامل مع المنظومات الإلكترونية أكثر أمانا من التعامل بالكاش، والأمان ليس فقط في الحفاظ على الأموال ولكن من الناحية الصحية لأن التعامل مع الوسائل التكنولوجية في أداء المعاملات المالية أقل مخاطر من الناحية الصحية لأن معدلات نقل الأمراض من خلال تداول الكاش عالية.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية وطرق الدفع الإلكتروني يوفر للمواطن درجة أمان أعلى بكثير من التعامل بالكاش.

وأكد على إلزام القطاع العام بتحصيل الرسوم الكترونيا باعتبارها وسيلة جديدة وهي التعامل بالـ qr code بمعني أنه وسيلة لا تلامسية يستطيع المواطن سداد المعاملة المالية، مقابل الخدمات التي يحصل عليها من الجهات الإدارية بدون أي احتكاك أو تواصل سواء مع ماكينة التحصيل أو الموظف.