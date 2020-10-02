مالي: مقتل ضابط شرطة وجرح اثنين آخرين خلال اشتباكات مع إرهابيين شمالي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو - (أ ش أ):

قُتل ضابط شرطة في شمال مالي وجُرح اثنان آخران خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية.

وذكر بيان للقوات المسلحة المالية، مساء الجمعة، أن دورية للشرطة في (تين بكتو)- شمالي مالي- تعرضت لهجوم من قبل إرهابيين كان يحاولون اختطاف سيارة للشرطة.

وأضاف البيان أن خلال الاشتباك قتل ضابط شرطة وأصيب اثنان من عناصر الدورية، دون الإشارة إلى الحصيلة في صفوف الإرهابيين.

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