أهالي أسوان يحتفلون بالذكرى ٤٧ لانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

احتفل عدد من أهالي أسوان اليوم الجمعة، بالذكرى ٤٧ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بميدان الدكتور مجدي يعقوب أمام مجمع محاكم أسوان.

وردد الأهالي هتافات "تحيا مصر"، والأغاني النوبية، وحمل المواطنون المشاركون فى الاحتفالية أعلام مصر.

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