إحباط بيع ١٠ أطنان دقيق مجهول المصدر في الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام. وشملت الجهود ضبط 10 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات مجهول المصدر تمهيداً لعرضه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالزقازيق. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على تستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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