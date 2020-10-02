انتشال جثة غريق من وسط الحشائش ببحر يوسف في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى: انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية مساء الجمعة، جثة شاب في العقد الثالث، طافية وسط الحشائش أسفل كوبري البخاري بالفيوم. تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوجود جثة طافية وسط الحشائش أسفل كوبري البخاري بمدينة الفيوم. انتقل إلى موقع البلاغ الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم الفيوم أول، رفقة قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثة الشاب. أخطرت نيابة بندر الفيوم والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

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