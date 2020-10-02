طبيب ترامب يكشف طريقة علاج الرئيس بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرئيس مرهق بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن حالته المعنوية عالية.

وأضاف ترامب، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أن خبراء قيموا حالة الرئيس وسيوصون بأفضل الخطوات للعلاج.

وتابع أن "ترامب يعالج بأجسام مضادة تُعتبر نتيجتها واعدة".

أكدت صحيفة "فانيتي فاير" عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أكدت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد التحدث إلى شعبه، مؤكدة "ستستمعون إليه بشكل ما قريبا".

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وأضافت، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الجمعة "ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن نشاطات الرئيس الانتخابية المجدولة سابقا سيتم إنجازها عن بعد.

وأكدت أن "ترامب يتابع عمله رغم إصابته"، مضيفة "الرئيس ترمب يشعر أنه بخير".

في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وزوجته، ميلانيا، ثبت إصابتهما بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحف الأمريكية، أن الرئيس وزوجته تم اختبارهما بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس، التي تقضي وقتًا طويلاً في المكتب البيضاوي وتسافر مع الرئيس.