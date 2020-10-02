"أطفال بلا مأوى" تنقذ طفلة استغلتها أمها في التسول بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أودع فريق الوحدة المتنقلة لبرنامج حماية أطفال وكبار بلا مأوى بالقليوبية، الطفلة "س.م" 5 أعوام، بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات ببنها، بعدما تبين استغلال الأم للطفلة في أعمال التسول والبقاء في الشوارع دون مأوي.

وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، إذ جرى عمل الإجراءات اللازمة لرعاية الطفلة والتأكد من تلقيها الرعاية اللازمة.

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