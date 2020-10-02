إصابة ربة منزل في حريق بمحل جملة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
سيطرت قوات الحماية بالشرقية، على حريق شب بمحل جملة لبيع المواد الغذائية، بشارع "الدوكار" في بلبيس.
كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل جملة لبيع المواد الغذائية بناحية شارع "الدوكار" بدائرة مركز شرطة بلبيس.
ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة زوجة صاحب المحل بحروق من الدرجة الأولى في الذراعين، وجرى نقلها إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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