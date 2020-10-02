بعد تصدره التريند.. أبرز المعلومات عن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عقب صلاة الجمعة، يظهر فيه أمير الكويت وهو يخرج من المسجد ثم يستقل سيارته ويقودها بنفسه دون موكب أو حراسة.

-وأصبح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ضمن الكلمات الأكثر بحثًا، بعد أن قسم اليمين وتم تنصيبه أميرًا للبلاد، ونقدم إليكم أبرز المعلومات عنه.

- أمير دولة الكويت السادس عشر، والسادس بعد الاستقلال من المملكة

المتحدة، هو الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، من زوجته اليمامة.- نشأ في قصر دسمان، بيت الحكم أثناء إمارة والده أحمد الجابر، وتلَّقى تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية.- ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطوّل فترة على رأس وزارة الداخلية بعد سعد العبد الله السالم الصباحسُميّ وليًّا للعهد في 7 فبراير 2006، إبّان إمارة صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولّي المنصب- اُسنِدت إليه إمارة دولة الكويت في 29 سبتمبر 2020، إثر وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليًّا للعهد لتولي مسند الإمارة بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت.- أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.