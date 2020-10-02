السعودية تسجل 481 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 481 إصابة و29 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 481 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة للمصابين
وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية استقرارا نسبيا في الأيام الماضية حيث سبق أن سجلت يوم 30سبتمبر 418 حالة، وفي 1 أكتوبر 492.
وأفادت الوزارة بتسجيل 29 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 29 في إحصائية 30 سبتمبر و26 يوم 1 أكتوبر، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 4823.
كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 320348 شخصا بعد تسجيل 602 حالتي شفاء جديدتين.
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